Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ISPARTA'da tartıştığı eşi Yadigar Işık'ı (40) tabanca ile vurarak öldüren Sezer Işık'a (38), hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. Sezer Işık, ormandaki ağılda tartıştığı eşi Yadigar Işık'a tabancayla ateş etti. Yaralanan Işık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Sezer Işık'ı Isparta- Eğirdir kara yolunda yakalayıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sezer Işık hakkında, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Avukat Büşra Danışman da "Kadınlarımızın her zaman arkasındayız, mücadelemiz devam edecektir, hiç korkmasınlar. Her türlü, her şekilde kadınlar olarak dimdik durduğumuzu ve onların yanında olduğumuzu bilsinler. 'Takdir indirimi' uygulanmadan bu şekilde emsal olacak bir karar verildi. Teşekkür ediyoruz" dedi.