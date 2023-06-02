Erzurumlu çiftçi yılda 7 ton kiraz üretiyor

Uzundere ilçesinde yaşayan Mustafa Güngör, her yıl 7 ton kiraz üretip Türkiye'nin her bölgesine kargo ile gönderiyor. Ayrıca, yerli ve yabancı turistlere dalından kiraz yeme ayrıcalığı sunuyor.

Erzurumlu çiftçi, Uzundere ilçesinde her yıl 7 ton kiraz üretiyor. Türkiye'nin her yerinden müşterisi olan çiftçi Mustafa Güngör, yeni sezonun ürününü almaya hazırlanıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Güngör, ailesiyle birlikte 13 yıl önce başlamış olduğu kiraz üreticiliğine devam ediyor. Her yıl yaklaşık 7 ton kiraz üretip Türkiye'nin her bölgesine kargo ile gönderiyor. Ayrıca, yerli ve yabancı binlerce turiste dalından kiraz yeme ayrıcalığını sunuyor.

'Ot bitmez' denilen bölgede çok yoğun bir emekle, gölden elektrik ile çekilen su ile verilen büyük uğraş sonucunda, çok ayrı bir tat ve aromasıyla ürettiği kirazları gelen vatandaşlara sunuyor. Her geçen yıl büyüttüğü ağaçlarla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kiraz bahçesini yapmayı hedefleyen Güngör, Herkesi dalından kiraz yemeye davet ediyor. 320 meyve ağacıyla hizmet veren Güngör, büyütmüş olduğu ağaçlara gözü gibi bakıyor. - ERZURUM