Erzurum'da 'baykuş kelebek' görüntülendi

Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşadığı bilinen baykuş kelebeği, Erzurum'un Oltu ilçesinde görüntülendi. Büyük kanatlarındaki baykuş gözünü andıran desenleriyle dikkat çeken kelebek, ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşayan Caligo cinsi baykuş kelebeği, Erzurum'un Oltu ilçesinde görüldü. İlk kez mayıs ayının sonlarında etkili olan yağışların ardından bahçelerde görüntülenen kelebek, son olarak ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde ortaya çıktı. Bir masanın üzerindeki saksıya konan kelebek, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Kanatlarındaki büyük ve dikkat çekici desenleriyle ilgi odağı olan baykuş kelebeği, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Kelebeği görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK BİR KELEBEK GÖRÜYORUM"

Kelebeği yakından gören Nevin Bora, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık."

BÖLGEDE SIKÇA GÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLİYOR

Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle tanınan Caligo cinsi kelebeklerin son dönemde Oltu'da sıkça görülmeye başlandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim koşullarındaki değişimlerin ve hava hareketlerinin bu türlerin farklı coğrafyalarda görülmesine neden olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı