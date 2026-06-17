Haberler

Erzurum'da 'baykuş kelebek' görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşayan baykuş kelebeği, Erzurum'un Oltu ilçesinde görüntülendi. Bir çay bahçesindeki saksıya konan kelebek, büyük kanatlarındaki dikkat çekici desenleriyle vatandaşların ilgisini çekti.

  • Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşayan baykuş kelebeği (Caligo cinsi), Erzurum'un Oltu ilçesinde görüntülendi.
  • Kelebek, ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde saksıya konarken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
  • Uzmanlar, iklim değişiklikleri ve hava hareketlerinin bu türün farklı coğrafyalarda görülmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşadığı bilinen baykuş kelebeği, Erzurum'un Oltu ilçesinde görüntülendi. Büyük kanatlarındaki baykuş gözünü andıran desenleriyle dikkat çeken kelebek, ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşayan Caligo cinsi baykuş kelebeği, Erzurum'un Oltu ilçesinde görüldü. İlk kez mayıs ayının sonlarında etkili olan yağışların ardından bahçelerde görüntülenen kelebek, son olarak ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde ortaya çıktı. Bir masanın üzerindeki saksıya konan kelebek, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Kanatlarındaki büyük ve dikkat çekici desenleriyle ilgi odağı olan baykuş kelebeği, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Kelebeği görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK BİR KELEBEK GÖRÜYORUM"

Kelebeği yakından gören Nevin Bora, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık."

BÖLGEDE SIKÇA GÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLİYOR

Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle tanınan Caligo cinsi kelebeklerin son dönemde Oltu'da sıkça görülmeye başlandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim koşullarındaki değişimlerin ve hava hareketlerinin bu türlerin farklı coğrafyalarda görülmesine neden olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Çok güzel

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

Sakın “Gencim” demeyin! Artık her yaşı tehdit ediyor
32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı

24 ilden görüntü yağıyor! Hesaplarındaki rakam dudak uçuklattı
Doğada toplamak yasak, tarlada yetiştiren zengin oluyor: 13 bin liraya satılıyor

Toplaması yasak, yetiştiren zengin oluyor
107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba