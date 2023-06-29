Erzurum yolunda seyir halindeki TIR alev aldı

Erzurum yolunda seyir halindeki bir TIR çekici kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. Sürücü tarafından yol kenarına çekilen TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda TIR'da hasar meydana geldi.