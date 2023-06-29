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Erzurum yolunda seyir halindeki TIR alev aldı

Erzurum yolunda seyir halindeki TIR alev aldı

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Erzurum yolunda seyir halindeki bir TIR çekici kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. Sürücü tarafından yol kenarına çekilen TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda TIR'da hasar meydana geldi.

Erzurum yolunda seyir halindeki TIR alev aldı. Sürücünün yol kenarına çektiği TIR'daki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, bugün öğleden sonra Ağrı-Erzurum yolunda meydana geldi. Hamdi Sağlam yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, seyir halindeyken çekici kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören sürücü Hamdi Sağlam, TIR'ı yol kenarına çekerek yardım istedi. Olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, TIR'daki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR'da hasar oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

İtfaiye Erzurum Güncel Haberler

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