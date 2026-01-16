Erzurum ve Kars'ta 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu kapandı, Kars'ta ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel