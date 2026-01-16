Haberler

Erzurum ve Kars'ta 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu kapandı, Kars'ta ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Infantino'nun maaşı olay oldu

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

Süper Lig devine 2.01'lik golcü

