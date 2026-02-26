Haberler

Erzurum kara teslim; yollar kapandı

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştı. 815 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kars'ta da benzer bir durum yaşandı ve kar kalınlığı 5 santimetreye yükseldi.

ERZURUM, gece saatlerinden itibaren etkili olan kara teslim oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, 815 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, Erzurum'da gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerine kadar etkisini devam ettiren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. İl genelinde 815 kırsal mahallenin yolu, ulaşıma kapandı.

KAR ALTINDAKİ KENT DRON KAMERASINDA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için karla mücadelesini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini aralıklarla devam ettirdiği kent merkezinde de büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Diğer yandan kar altındaki Erzurum dron kamerasıyla görüntülendi. Özellikle Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese ile kent merkezini kaplayan beyaz örtü, güzel görüntüler oluşturdu.

KARS, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bu arada Kars'ta da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
