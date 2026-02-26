Haberler

Erzurum ve Erzincan'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ERZURUM ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

ERZURUM ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de okulların tatil edildiği diğer ilçelerde kararın kaymakamlıklara bırakıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

KADIN PERSONELLER DE İZİNLİ SAYILACAK

Erzincan Valiliği de olumsuz hava şartları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı