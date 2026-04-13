Erzurum'da soğuk hava, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar etkili oldu

Erzurum'da soğuk hava etkisini gösterirken, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor. Karla kaplı yollar ve kaldırımlar ulaşımı zorlaştırırken, ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'da birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki bazı araçların camlarını buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da kar etkisini sürdürüyor.

Yağışla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle dağlar ve köyler yeniden beyaza büründü.

Karla kaplanan kırsal mahallelerde baharda adeta kış mevsimi yaşanıyor.

Kars

Kars'ta da kar etkisini sürdürüyor.

Yağışla kent merkezi beyaza büründü, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde yağışıyla birlikte sarıçam ormanları beyaza büründü.

Karla kaplanan ilçede yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

Kars- Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Günay Nuh
