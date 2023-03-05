Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına ile kar yağışı etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Erzurum'da sıfır, Ardahan ve Kars'ta 1, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan da soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında bulunuyor.

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler karla beyaza bürünürken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar yağışının ardından özellikle yüksek noktalar beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ile beraber buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.