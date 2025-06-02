Erzurum ve Ardahan'da Dolu ile Sağanak Yağışlar Etkili Oldu

Erzurum ve Ardahan'da Dolu ile Sağanak Yağışlar Etkili Oldu
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Erzurum kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, sürücüler için zor anlar yaşattı. Şenkaya'da dolu yağışı etkisini arttırırken, Ardahan'ın Göle ilçesinde de sağanak ve dolu etkili oldu. Bölgede su birikintileri oluştu ve gökkuşağı görüldü.

Erzurum ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu.

Erzurum kent merkezinde sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler kentin farklı noktalarında su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Şenkaya ilçesinde de akşama doğru sağanak, yerini doluya bıraktı.

Dolu yağışı, Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkisini arttırdı.

Şenkaya Göle kara yolu ile Şenkaya Değirmenlidere mahallesi ormanlık mevkisi beyaza büründü.

Ardahan merkez ve Göle ilçesinde de sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Göle'de sağanakla birlikte gökkuşağı oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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