Haberler

Erzurum Valisi Baruş, zorlu kış koşullarında görev alan polislerle iftarda buluştu

Erzurum Valisi Baruş, zorlu kış koşullarında görev alan polislerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yoğun kar yağışı altında görev yapan polisler için düzenlenen iftar programında, huzur ve güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, zorlu kış koşullarında görev alan polislerle iftarda bir araya geldi.

Vali Baruş, Polisevi'nde, kentte iki gündür yoğun kar yağışı altında görev yapan polisler için iftar programı düzenledi.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, huzur ve güvenliğin her şeyin temeli olduğunu söyledi.

İki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen sahada görev yapan trafik ve asayiş ekiplerine teşekkür eden Baruş, "Erzurum'daki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için hep birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte beklentilerimizi ve yapılması gereken hususları müdürlerimizle birlikte değerlendiriyoruz." dedi.

Baruş, vatandaşların kendini güvende hissetmesinin, evlatlarını gönül rahatlığıyla okula göndermesinin ve işine huzurla gitmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca gençlere yönelik yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Baruş, uygulamaların kararlılıkla sürdürüldüğünü, takip ve denetimlerin daha da geliştirildiğini sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dua ettiği programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile polisler katıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler

İran'ı kuşatan dev askeri yığınağı ABD'nin can düşmanı ifşa etti
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık tehdit etti
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar