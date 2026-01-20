Haberler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın 'Yılın Kareleri'ni oyladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çiftçi, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Çiftçi, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy veren Çiftçi, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı", "Günlük Hayat"ta ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karesini oyladı.

Vali Çiftçi, fotoğrafların olağanüstü nitelikte olduğunu belirterek, "Büyüleyici fotoğraflar, çekenlerin eline, emeğine sağlık, gerçekten hepsi emek ürünü. Aslında hepsi birbirinden güzel ama bazılarını seçmek gerekiyor. Seçmekte her zaman olduğu gibi yine zorlandım." ifadelerini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

Sınırda tehlikeli gerginlik! DEM'liler ve polis arasında arbede çıktı
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin