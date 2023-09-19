Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dereye devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 44 ADH 276 plakalı otomobil, Tortum- Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.
Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.