Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dereye devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.