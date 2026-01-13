Haberler

Erzurum'un Tekman ve Pasinler ilçelerinde eğitime kar engeli

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekman ve Pasinler ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı etkisini gösterirken, engelli ve hamile personel de idari izinli sayıldı.

Kent merkezinde aralıklarla başlayıp devam eden kar yağışı bazı ilçelerde de etkisini gösterdi.

Tekman ve Pasinler kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca bu ilçelerde engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
