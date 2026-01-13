Erzurum'un Tekman ve Pasinler ilçelerinde eğitime kar engeli

Erzurum'un Tekman ve Pasinler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kent merkezinde aralıklarla başlayıp devam eden kar yağışı bazı ilçelerde de etkisini gösterdi.

Tekman ve Pasinler kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca bu ilçelerde engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.