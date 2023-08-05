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Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli sağanak sonrası sel felaketi

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Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak sonucunda bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Dereler taşarak tarım arazilerini, ev ve ahırları su bastı. Büyükşehir ve Horasan Belediyeleri ekipleri, selin zarar verdiği yerlerde çalışma başlattı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Dellal, Sekman, Yeşilöz ve Yazılıtaş mahallelerinde etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu.

Mahallelerdeki dereler taştı, bazı tarım arazilerini, ev ve ahırları su bastı.

Büyükşehir ve Horasan Belediyeleri ekipleri, mahallelerde selin zarar verdiği yerlerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Şahap Çakır - Güncel

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