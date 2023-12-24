Erzurum'un Erzincan ve Bayburt yolları trafiğe kapatıldı

ERZURUM - Erzurum ve çevresinde etkili olan fırtına ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Aşkale'de Bayburt ve Erzincan yönüne giden araçlara izin verilmiyor. Kop Geçidi ve Tepebaşı'nda tipi nedeniyle araçlar zor anlar yaşamaya başlayınca ekipler Aşkale yönünden yolu trafiğe kapattı. Araçlar ilçe merkezindeki petrol istasyonları ve park bölgelerinde bekliyor.