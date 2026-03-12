Haberler

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü, Atatürk Anıtı önündeki 3 bin 510 metrekare alana sahip havuz başında kutlandı.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlaması için ilk tören Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu havuz başında yapıldı. Törene, Vali Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Kemal Kahraman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkan katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

'ERZURUMUN KURTULUŞU ANADOLU'NUN DA KURTULUŞUDUR'

Günün anlam ve önemini belirten Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün, Dadaşların zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümü. Yine bugün, vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silindiği günün yıl dönümüdür. 12 Mart, Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart, aslında sadece Erzurum'un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye'nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir. Erzurum'un kurtuluşu Anadolu'nun da kurtuluşudur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş meşalesi Erzurum Kongresi'yle yakılmıştır. Tabii, 12 Mart'a yine çok özel bir anlam kazandıran hususlardan birisi ise bugünün aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın kabul günü oluşudur" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan törende bar ekibi gösteri yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, günün anısına kısa bir konser verdi. Havuz başındaki törenin ardından protokol, Karskapı Şehitliği ile polis şehitliğini ziyaret ederek dua etti, mezarlara çiçek bıraktı.

