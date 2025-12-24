Haberler

Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında Türkiye şampiyonu oldu

Güncelleme:
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Erzurum'dan 2 bin 896 proje başvurusu yapıldı ve Erzurum, Türkiye birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, bu başarının bilim ve araştırma kültürünün güçlü bir şekilde benimsendiğini gösterdiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen yarışmanın başvuru sonuçları açıklandı.

Erzurum'dan yarışmaya 2 bin 896 proje başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bilimsel düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışıyla dikkati çeken Erzurum, bu sonuçla birlikte araştıran, sorgulayan ve üreten öğrenci profiliyle Türkiye'ye örnek oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şunları kaydetti:

"Erzurum'un Türkiye birincisi olması, ilimizde bilim ve araştırma kültürünün güçlü bir şekilde benimsendiğinin somut bir göstergesidir. Bu başarı, azimli öğrencilerimizin özveriyle rehberlik eden öğretmenlerimizin ve süreci destekleyen okul yöneticilerimizin ortak emeğinin sonucudur. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bilimi merkeze alan çalışmalarımız artarak devam edecektir."

Ekici, projelerde katkısı bulunan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
