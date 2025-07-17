Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı Hayatını Kaybetti
72 yaşında vefat eden Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı için yarın ETÜ'de tören düzenlenecek. Cenazesi, Narmanlı Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Erzurum'da evinde vefat eden Yaylalı için yarın saat 11.00'de ETÜ'de tören düzenlenecek.
Eski Yükseköğretim Kurulu Üyesi de olan Yaylalı'nın cenazesi, Narmanlı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Öte yandan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yaylalı için taziye mesajı paylaştı.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel