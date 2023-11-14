Erzurum-Tekman Karayolu'nda kar yağışı etkili oldu
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Erzurum-Tekman Karayolu'nda kar yağışı etkili oldu Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor.
Erzurum-Tekman Karayolu'nda kar yağışı etkili oldu
ERZURUM - Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor.
Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde aralıklarla devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor.
Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı sürücüleri de zor durumda bıraktı. Yolun tamamen karla kaplandığı bölgede sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda hafta sonundan itibaren yağışların bölge genelinde kar şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel