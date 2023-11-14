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Erzurum-Tekman Karayolu'nda kar yağışı etkili oldu

Erzurum-Tekman Karayolu'nda kar yağışı etkili oldu Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor.