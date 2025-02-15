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Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Sivil Toplum, Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenledi

Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Sivil Toplum, Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenledi
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Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" yürüyüşü düzenledi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" yürüyüşü düzenledi.

Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen ESTP üyeleri, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları, döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Aile hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan, grup adına yaptığı açıklamada, bir yıldan fazla süredir cumartesi günleri bu meydanı terk etmediklerini ve etmeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamasına tepki gösteren Doğan, "ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamalar bir kez daha göstermiş ki Amerika için Orta Doğu sadece para, toprak, petrol ve gazdan ibarettir. İnsanlar, milletler, tarih ya da kimlikler değil, yalnızca ele geçirilecek kaynaklar, yapılacak anlaşmalar, yaranılacak zenginler, hesaplanacak karlardır. Yöntem ise aynı kapitalizm kılığındaki sömürgecilik." diye konuştu.

Doğan, İsrail'in Gazze'yi cehenneme çevirme planının başarısız olduğunu ve Trump'ın da başarısız olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

" Gazze, satılık bir arazi değil. Gazze teslim olmaz, tüm bombalamalara, açlığa, katliamlara rağmen Gazze hala ayakta. Onları çıkarmak isteyenlere yıllardır aynı yanıtı veriyorlar. Sevdiklerini aziz şehitler olarak kabre koyup yeniden düşmanın karşısına dikiliyorlar ve aynı şeyi söylüyorlar. Bedenleriyle, şarkılarıyla, kefiyeleriyle, dabkeleriyle, bayraklarıyla, bayrak bulamazlarsa karpuzlarıyla, zeytinleriyle. Buldukları ilk fırsatta moloz yığınlarını temizleyip yaptıkları harçla evlerini yeniden inşa ederek hep aynı şeyi anlatıyorlar, biz gitmiyoruz."

Yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla sonra erdi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
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