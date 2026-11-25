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Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 PTF 793 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi önündeki kavşakta, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Araç, ardından karşı şeritten gelen F.K'nin kullandığı 25 ADT 158 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 34 PTF 793 plakalı otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü F.K. ile diğer araçtaki Z.B. ve A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA