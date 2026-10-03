Haberler

Erzurum Palandöken'de 2 kızıl tilki oteller bölgesinde yiyecek ararken görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü sırada 2 kızıl tilki, kayak merkezinin en alt pistine indi. Oteller bölgesinde ve araçların arasında yiyecek ararken görüntülenen tilkiler, bir süre gezindikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Erzurum'da 2 kızıl tilki yiyecek ararken görüntülendi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda 2 kızıl tilki, kayak merkezinin en alt pistine indi.

Tilkiler, oteller bölgesinde ve araçların arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Bir süre bölgede gezinen tilkiler, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

Ne yapıyorsunuz Simge Hanım?

Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybeden işçiye parmak başına 100 bin lira teklif edildi

Parmak başına 100 bin lira teklif ettiler! Ben parasında değilim
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!