Erzurum Palandöken'de 2 kızıl tilki oteller bölgesinde yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum Palandöken'de 2 kızıl tilki oteller bölgesinde yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü sırada 2 kızıl tilki, kayak merkezinin en alt pistine indi. Oteller bölgesinde ve araçların arasında yiyecek ararken görüntülenen tilkiler, bir süre gezindikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Erzurum'da 2 kızıl tilki yiyecek ararken görüntülendi.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda 2 kızıl tilki, kayak merkezinin en alt pistine indi.
Tilkiler, oteller bölgesinde ve araçların arasında yiyecek ararken görüntülendi.
Bir süre bölgede gezinen tilkiler, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA