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Erzurum Oltu'daki "Gökkuşağı Tepeleri" dağcıları ağırladı

Erzurum Oltu'daki 'Gökkuşağı Tepeleri' dağcıları ağırladı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde farklı renkleriyle gökkuşağını andıran tepeler, çevre illerden dağcıları ağırladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde farklı renkleriyle gökkuşağını andıran tepeler, çevre illerden dağcıları ağırladı.

Kırmızı, yeşil, gri, sarı ve kahverengi tonlarıyla dikkati çeken Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri, bölgeye gelen doğaseverlere güzel manzaralar sunuyor.

Iğdır Dağ Safari Doğa Sporları Kulübü ile Kars Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 8 dağcı, bölgeyi keşfetmek amacıyla Oltu'ya geldi.

Gökkuşağı Tepeleri'nde yürüyüş yapan grup, Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdi. Dağcılar, tepelerin hemen paralelinde bulunan kanyonda da yürüyüş yaptı.

Kars Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Sergül Keskin, yaptığı açıklamada, Iğdır ve Kars'tan gelen dağcılar olarak Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

Bölgeyi daha önce sosyal medyada paylaşılan videolardan gördüğünü ifade eden Keskin, "Gerçekten çok güzel bir oluşum. Milyonlarca yıl öncesine dayanan, buradaki demir ve bakır gibi madenlerin oluşturduğu farklı bir ekolojik yapı." dedi.

Iğdır Dağ Safari Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yunus Gündoğdu da Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri'nin dağcıların yeni rotası olduğunu belirtti.

Yeni rotalar keşfetmeye devam edeceklerini dile getiren Gündoğdu, "Tepeler burada Tuzluca'ya göre biraz az ama daha canlı, daha güzel duruyor. Doğası da ayrı bir güzel, Karadeniz'i andırıyor. Gerçi Karadeniz'e de çok yakın. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkesi, doğaseverleri buralara bekleriz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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