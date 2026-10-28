Erzurum Oltu'da takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Erzurum Oltu'da takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilip takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Çevre Caddesi'nde şarampole devrildi.
Araç daha sonra takla atarak Karşıyaka Caddesi'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kerim Can Aydın'ın (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Barış Şahin, Eylül Ada Bayındır ve Naz Altaş ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.