Erzurum Oltu'da Ortaya Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
ERZURUM'un Oltu ilçesine çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleymanlı Mahallesi kırsalındaki ağaçlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber: Dursun Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel