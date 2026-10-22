Erzurum Oltu'da Gökkuşağı Tepeleri 45 milyon yıllık geçmişiyle dronla görüntülendi

Erzurum Oltu'da Gökkuşağı Tepeleri 45 milyon yıllık geçmişiyle dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilerek dronla görüntülendi. Sonbaharda çevresindeki ağaç ve bitkilerin sararmasıyla farklı renk tonları sunan tepeler, dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilerek ilgi görüyor.
Erzurum'un Oltu ilçesinde farklı renkleriyle dikkati çeken ve oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen Gökkuşağı Tepeleri, dronla görüntülendi.
İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve farklı renk tonlarıyla dikkati çeken tepeler, oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.
Oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı ve dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilen Oltu'nun rengarenk tepeleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Sonbaharda etrafındaki ağaç ve bitkilerin sararmasıyla güzel manzaraların oluştuğu tepeler dronla görüntülendi.