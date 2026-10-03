Erzurum Narman Dörtyol Kavşağı'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzurum Narman Dörtyol Kavşağı'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Narman ilçesinde, Narman-Oltu kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda otomobil ile tır çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Narman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum'un Narman ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PEV 881 plakalı otomobil, Narman- Oltu kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Narman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA