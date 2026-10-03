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Erzurum Narman Dörtyol Kavşağı'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Erzurum'un Narman ilçesinde, Narman-Oltu kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda otomobil ile tır çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Narman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum'un Narman ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PEV 881 plakalı otomobil, Narman- Oltu kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Narman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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