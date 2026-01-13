Haberler

Erzurum, Kars ve Ardahan'da 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'da toplamda 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 663 mahalle yolu kapalı, Kars'ta 35 köy yolu, Ardahan'da ise 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 663 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 4, Sarıkamış'ta 23 ve Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 49 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

