Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da gece hafif şekilde yağan kar, kentin bazı yerlerini beyaza bürüdü.

Çatılarda buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğu kentte, gece hava sıcaklığı da sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Kars

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, ekipler karla mücadele çalışması başlattı. Tarihi yapılar karla güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla sarıçam ormanları ile ağaçlar karla kaplandı, vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Vatandaşlardan Fevzi Cengiz, "Bu sene tam eski kışları yaşadık elhamdülillah, Allah sonunu hayır eder inşallah." dedi.

Yaban kuşlarını yemleyen esnaf Fatih Demir de havaların yağışlı ve soğuk geçtiğini belirterek, "Soğuk havalarda yaban kuşlarını yemliyorum, herkesin duyarlı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, rotatif ve greyderlerle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde birken karları temizledi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağışla birlikte beyaza bürünen kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçüldü.