Erzurum İspir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Metin Karataş yönetimindeki bir otomobil, Güllübağ Tüneli girişinde başka bir otomobille çarpıştı. Kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak Metin Karataş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.