Erzurum İspir'de kaçak yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza kesildi

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Erzurum'un İspir ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmalarda, 4 kişinin yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edildi.

Ekipler, bu kişilere mevzuat kapsamında 1 milyon 354 bin lira para cezası kesti ve tüfeklerine el koydu.

Kaynak: AA