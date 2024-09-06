Hindistan'dan Almanya'ya Uçan Uçak, Bombalı İhbar Üzerine Erzurum'a Acil İniş Yaptı
Bir uçuş, Hindistan'dan Almanya'ya giden uçağın bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından güvenlik güçleri, uçakta ve yolcular arasında gerekli kontrolleri yapmak üzere harekete geçti. Yolcuların güvenliği ön planda tutulurken, olayın detayları ve nedenleri araştırılıyor.
Hindistan'dan Almanya'ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel