Erzurum Havalimanı'nda Bomba İhbarı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan yolcu uçağında 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebatın sorunsuz bir şekilde uçaktan indirildiğini ve 2 bomba imha uzmanı ile 1 arama köpeğinin uçakta arama işlemlerinin devam ettiğini X hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde "Uçakta bomba olduğu" yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır, 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir. Havaalanında Afad, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, UMKE ve DHMİ Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21: 00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir."