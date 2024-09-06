Üye Girişi
Haberler

Erzurum Havalimanı'nda Bomba İhbarı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde indirildiğini ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan yolcu uçağında 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebatın sorunsuz bir şekilde uçaktan indirildiğini ve 2 bomba imha uzmanı ile 1 arama köpeğinin uçakta arama işlemlerinin devam ettiğini X hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde "Uçakta bomba olduğu" yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır, 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir. Havaalanında Afad, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, UMKE ve DHMİ Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21: 00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Erzurum Havalimanı İçişleri Bakanı Hindistan Almanya Erzurum Güncel Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde
Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı

Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina ne zaman gelecek, Ocak ayında mı gelecek? Galler Türkiye maçı şifresiz mi, ŞİFRELİ mi? TV8 şifreli mi olacak? Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı? 7-8 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? EXXEN canlı izle! (GALLER TÜRKİYE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle! TV8 canlı izle! (GALLER-TÜRKİYE) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu? Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (GALLER TÜRKİYE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galler Türkiye maçı nereden izlenir? Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ne?
title