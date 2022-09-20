Erzurum haberi... Erzurum Valisi Memiş: "(Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın) Öğrencilerimizle ilgili en ufak bir olumsuz durum bulunmamaktadır" Güncel Haberler Erzurum haber: Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya Atatürk Üniversitesi Okay Memiş Erzurum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum haberi... Erzurum Valisi Memiş: '(Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın) Öğrencilerimizle ilgili en ufak bir olumsuz durum bulunmamaktadır' - Haberler

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