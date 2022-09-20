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Erzurum haberi... Erzurum Valisi Memiş: "(Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın) Öğrencilerimizle ilgili en ufak bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

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Erzurum haber: Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Atatürk Üniversitesi Okay Memiş Erzurum Güncel Haberler

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