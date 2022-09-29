Erzurum haberi! Erzurum'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Erzurum'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla yaya geçitleri kırmızıya boyandı

ERZURUM - İçişleri Bakanlığının 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Erzurum'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Polis Amca İlkokulu öğrencileri ve Vali Memiş ise yoldan geçen araç şoförlerine uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarına karşı vatandaşları duyarlı hale getirmek için başlattığı ve 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganı ile Erzurum'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Polis Amca İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı katılım sağladı. Vali Memiş öğrencilerle beraber yoldan geçen araç şoförlerine uyarılarda bulundu.

Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, "Yaklaşık iki yıldır özellikle içişleri bakanlığımızın büyük gayretleriyle artık ülkemizde de yaya geçitlerinde otomobiller eğer yaya görürlerse sanki kırmızı ışık yanmış gibi durmak zorundalar. Bunun bütün ülkemizde çok iyi şekilde anlaşılması lazım. Biz bu farkındalığın daha çok artırılması için bugün Türkiye genelinde bu programı yaptık. Programı da çocuklarımızla beraber yaptık. Çocuklarımız bu kuralları bizlerden daha iyi biliyorlar. Bütün Erzurumluların yaya geçitlerindeki durma kuralları dahil tüm trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Kurallara uymazsak sonuçları çok kötü oluyor" dedi.