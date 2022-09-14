Erzurum gündem haberleri | Erzurum'da 61 çiftçiye süt sağım makinası dağıtıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 61 çiftçiye süt sağım makinası dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yürütülen "Süt Hijyeni ve 61 Adet Süt Sağım Makinası Alım Projesi" kapsamında, Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde tanıtım programı düzenlendi.

Çeşitli kurumların temsilcilerinin de katıldığı programda çiftçiler de hazır bulundu.

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilere her dönem çeşitli desteklerin verildiğini ve önümüzdeki dönemlerde de yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlatarak, "Proje sayesinde özellikle kırsalda tarımsal üretimde aktif çalışarak üretime büyük katkı sağlayan kadınlarımızın iş yükünün hafiflemesine bir nebze olsun katkı sağlamış olacağız." dedi.

Konuşmalar sonrası DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle yüzde 70'i hibe, yüzde 30'u çiftçi katkı payı olarak temin edilen süt sağım makineleri 61 çiftçiye dağıtıldı.

Proje kapsamında her çiftçiye 1 litrelik makina dezenfektanı ile sağım öncesi ve sonrası hayvanların memelerinin temizliğinde kullanacakları solüsyonlar da verildi.