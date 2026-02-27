Haberler

Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Erzurum-Erzincan kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Bazı araçlar yolda kalırken, ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum- Erzincan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, Tercan-Aşkale kara yolunda bir kamyonet yoldan çıkarak devrildi.

Bazı sürücüler de yoğun kar nedeniyle ilerleyemediği için araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.

Ekipler, yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
