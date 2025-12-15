Erzurum Devlet Tiyatrosu, kırsaldaki öğrencileri tiyatroyla buluşturdu

ERZURUM Devlet Tiyatrosu, 'Perdede Oyun, Köyde Şenlik Var' projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki çocukları tiyatroyla tanıştırıyor. İlk olarak Pasinler ilçesine bağlı kırsal Alvar Mahallesi'ndeki 100'den fazla öğrenciye 'Karagöz-Hacivat' oyununu sahneleyen Devlet Tiyatrosu, eğitim öğretim sezonunda 100 okula ulaşmayı hedefliyor.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, tiyatroyla bugüne kadar hiç karşılaşmamış köy okullarındaki çocukları sanatla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği 'Perdede Oyun, Köyde Şenlik Var' projesinin ilk etkinliğini Pasinler Alvar İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Öğrenciler, ilk kez okullarına gelen tiyatro oyuncularını alkışlarla karşıladı. Mandoband grubunun çaldığı müzikler eşliğinde dev kuklalar mahalleyi gezdi. Balonlar, kuklalar, dev kukla ve yüz boyamaları eşliğinde bir şenlik alanına dönüştü. Hayatlarında ilk kez tiyatro izleyen çocuklar, köy sokaklarında başlayan bu karşılaşmada büyük bir coşku yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklara geleneksel Türk tiyatrosu ve oyunda kullanılan enstrümanlar tanıtıldı. Okul salonunda sahnelenen 'Karagöz-Hacivat' oyununu izleyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Gösterimin ardından okula boyanabilir Karagöz-Hacivat sahnesi ve kukla setleri bırakıldı.

Alvar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Rana Bingöl, ilk kez tiyatro izlediğini belirterek, "Çok heyecanlıyım, güzel bir etkinlik oldu" dedi. Karagöz izlemek için geldiğini söyleyen anasınıfı öğrencisi Mustafa Uçar, çok mutlu olduğunu ifade etti.

100 OKULA ULAŞMAYI HEDEFLİYORLAR

'Perdede Oyun, Köyde Şenlik Var' projesinin koordinatörü Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, Alvar İlkokulu'nda başladıkları projeyle 100 okula ulaşmak istediklerini söyledi. Ülkenin her yerine ulaşma hedefini sürdürdüklerini belirten Sağıroğlu, "Pasinler Alvar İlkokulu'ndayız ve çok heyecanlıyız. Çünkü o gülücükler bizi çok heyecanlandırdı. Hava biraz soğuk ama mutluluklarla gülücüklerle birlikte içimizde çok ısındı. Biz sahnemizi taşıdık, çatımızı taşımak istedik ve bizi birazcık daha coğrafi koşullardan mevsimsel koşullardan uzak olan çocuklarımızın misafiri olmak üzere yola çıktık. Bu noktada baktığımız zaman çok iyi bir misafirperverlikle karşılaştık diyebilirim. Çünkü tiyatroyu daha çok kitaplardan televizyonlardan izlemiş çocuklarımızla temas edebilmek bizim için çok önemli. Evet bizim yerleşik sahnelerimiz var ama biz herkesin de misafir olabiliriz. Ülkemizin dört bir yanında seyircilerimizle çocuklarımızla buluşmak için devam ediyoruz. İnşallah bu ilkokulumuz prömiyerimizdi. İlerleyen süreçlerde 100 köy okuluna çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT SÜRECİ OLMASINI UMUYORUZ'

Akın Berk Sağıroğlu, "Her okulumuza temsil sonrası bir Hacivat-Karagöz sahnesi ve kuklalarını hediye edeceğiz. Haliyle biz kendi hayalimizi, kendi oyunumuzu, gölgeden perdeye yansıttık. İlerleyen süreçlerde de çocuklarımızın hayalinin nasıl yansıttığının da sıkı takipçisi olacağız. Sürdürülebilir bir sanat süreci olmasını umuyoruz. Amacımız bu noktada, sürekli takip edeceğiz. Onlara elimizden geldiği kadar sanat anlamında Devlet Tiyatrosu olarak destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.