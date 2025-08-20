Erzurum'dan Mardin'e Giden Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Erzurum'dan Mardin'e Giden Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine giden tur minibüsü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrildi. Kazada 1'i bebek toplam 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'dan Mardin'in Midyat ilçesine giden tur minibüsü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrildi. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Salat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine turistleri götüren, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AN 427 plakalı tur minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan minibüsteki Zeynep A. (33), Mine E. (34), Yasin Ö. (33), Kübra K. (23), Cemre K. (21), Engin M. (13) ve 5 aylık bebek yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.