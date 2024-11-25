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Erzurum'daki Tarihi Yapılar Karla Beyaza Büründü

Erzurum'daki Tarihi Yapılar Karla Beyaza Büründü
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Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü. Dronla havadan görüntülenen Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Atatürk Üniversitesi kampüsü karla kaplandı.

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla havadan görüntülendi.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlarla kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

İl merkezindeki tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Atatürk Üniversitesi kampüsü de beyaz örtüyle kaplandı.

Karın etkisiyle farklı güzelliğe kavuşan tarihi mekanlar ve kampüs, dronla havadan kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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