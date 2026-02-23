Erzurum'da çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.