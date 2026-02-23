Haberler

Erzurum'da çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Güncelleme:
Aşkale ilçesinde yolcu otobüsü, tır, minibüs ve diğer araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
