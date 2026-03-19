Erzurum'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kazada, bir araç ters döndü ve büyük hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinin olduğu kavşakta, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen üçü hafif ticari, biri otomobil olmak üzere 4 araç çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar alan araçlardan birinin motoru koparak yola savruldu.

Otomobilin ters döndüğü kazada bir trafik ışığı direği devrildi, kaldırım taşları yerinden söküldü.

Kazada M.A, E.M, E.T, M.B.E, M.K, H.Ç. ve M.S.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Durumu ağır olan H.Ç'nin Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis, kaza nedeniyle yolda önlem aldı.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola savrulan araç parçalarını temizledi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
