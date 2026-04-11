Erzurum'da 2 yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 yolcu otobüsü ve 2 tırın karışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hacı Hamza Mahallesi mevkisinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yola paralel duran M.S.K'nin kullandığı 06 EJT 591 plakalı tıra, arkadan gelen T.U. idaresindeki 06 FOH 810 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Seyir halindeyken kazayı fark ederek yol kenarında duran A.T. idaresindeki 20 AB 751 plakalı tıra da F.K. yönetimindeki 34 FMM 56 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüslerdeki yolculardan H.B, Z.S, C.K, E.B. ve A.A. sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
ABD-İran müzakereleri böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...

Müzakere böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi