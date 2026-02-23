Haberler

Erzurum'da Aynı Yerde 2'nci Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum'da öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya İran plakalı yolcu otobüsü ile 2 TIR ve bir otomobil karıştı. Bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik aksadı.

1) ERZURUM'DA AYNI YERDE 2'NCİ ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

ERZURUM'da sabah 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın yaşandığı bölgede, yaklaşık 3 saatin ardından, bu kez 4 aracın karıştığı kaza oldu. Bu kazada ise 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolunun Kandilli yol ayrımında meydana geldi. İran plakalı yolcu otobüsü ile 2 TIR ve otomobil çarpıştı. TIR'a arkadan çarpan İran plakalı yolcu otobüsünün ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin aksamasına yol açan kaza sonrası araçları olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aynı bölgede sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 aracın karıştığı zincirleme kazada da 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
