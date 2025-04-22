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Erzurum'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 50 Gram Ele Geçirildi

Erzurum'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 50 Gram Ele Geçirildi
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Erzurum'da yapılan operasyonda, yolcu otobüsünün bagajında dedektör köpek 'Hera' ile 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Erzurum'da, yolcu otobüsünün bagajında dedektör köpek "Hera"nın desteğiyle 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durdukları yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle arama yaptı.

Otobüsün bagaj kısmında bir valizin tabanına gizlenmiş 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile suç unsuru olduğu değerlendirilen 2 bin 735 lira ele geçirildi, yolculardan G.M.K. (48) polislerce gözaltına alındı.

Zanlı G.M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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