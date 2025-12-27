Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor


Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü. Sürücüler araçlarını temizlerken, yayalar yürümekte zorlandı. Belediyeler ve polis ekipleri, olası kazalara karşı önlemler aldı.

Erzurum'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyelerle kardan korunmaya çalıştı, sürücüler ise karla kaplanan park halindeki araçlarını fırçalarla temizledi.

Sürücü ve yayaların ilerlemekte güçlük çektiği kentteki bazı noktalarda ise trafikte aksamalar yaşandı.

Beyaz örtüyü fırsat bilen kimi vatandaşlar da kentin turistik mekanlarından Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nde kar yağışı altında fotoğraf çekildi.

Polis ekipleri, olası kaza ve trafikteki aksamalara karşı önlemlerini artırdı.

Büyükşehir ve merkezdeki ilçe belediyelerine ait temizlik ekipleri de kaldırımları kürek ve kepçelerle temizleyip, yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
