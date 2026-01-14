Haberler

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Tekman-Köprüköy güzergahındaki bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hacıömer mevkisinde öğleden sonra etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tekman- Köprüköy güzergahı 1-60. kilometreleri arasında ulaşımda aksama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle söz konusu yol güzergahının Köprüköy Kaymakamlığı ile müşterek alınan karar doğrultusunda ağır tonajlı araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği, yolun durumu ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan açıklamada, yolu kullananlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eve girenler, genç kadını korkunç halde buldu