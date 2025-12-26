Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da 460 polis, dondurucu soğukta 34 noktada yılbaşı denetimi yaptı.

Palandöken Kayak Merkezi ile yılbaşında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayacak kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışma yürütüyor.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında sıfırın altında 3 derecede sahaya çıkan 460 polis, 34 noktada denetim ve uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polislerin çalışmalarını izledi, toplu taşıma araçlarına binerek vatandaşlarla sohbet etti.

Tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü Aşkale Uygulama Noktası'ndaki çalışma kapsamında tırda arama yapıldı.

Tırın dorsesinde 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, sürücü S.E. (36) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Karaburun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak için sürekli sahada olduğunu söyledi.

Karaburun, denetimleri sıkılaştırdıklarını belirterek, "Yeni yılın arifesindeyiz ve üç aylara girdik. Tüm vatandaşlarımızın hem mübarek üç aylarını hem de yeni yılını tebrik ediyorum. Emniyet tedbirlerimizi bugünden itibaren bir kat daha artırdık. Tüm ilçelerle şehir merkezinde seyir halinde ve şok uygulama noktalarında tüm ekiplerimizle halkımızın huzurla yeni yıla adım atması için görev başında ve sahadayız." dedi.

"Tüm tedbirlerimiz tamam, misafirlerimizi bekliyoruz"

Arananların yakalanması, yasaklı madde taşıyanlar ile trafikte kural ihlali yapanların tespiti, halkın can ve mal güvenliği için emek sarf ettiklerini dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu uygulamalarımız yeni yılın ilk gününe kadar devam edecek, sonrasında da normal rutin faaliyetlerimize devam edeceğiz. Şu anda kar yağışı başladı, gecenin ilerleyen saatlerinde ve önümüzdeki günlerde daha yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. İlimize gelecek misafirlerimizin konforlu vakit geçirmeleri açısından her türlü polisiye tedbiri aldık. Gönül huzuruyla Erzurum'umuza gelebilirler. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin burada güvenliğini sağlamaktan mutlu olacağız. Bu konuda tüm tedbirlerimiz tamam ve misafirlerimizi bekliyoruz."