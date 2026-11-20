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Erzurum'da Kadın Dostu Kentler Programı 3. Fazı kapsamında "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülen, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının koordinasyonunda ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde "Kadın dostu kent" hedefiyle hayata geçirilen programın 3. fazı kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı.

Erzurum'un yerel ihtiyaçlarının belirlenmesi, kadınların kent yaşamına katılımının güçlendirilmesi ve yerel hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, burada yaptığı konuşmada, kadınların eğitim, istihdam ve sosyal yaşam başta olmak üzere hayatın her alanında aktif şekilde yer almasının toplumsal gelişim açısından önem taşıdığını belirterek, kurumlar arası işbirliğiyle daha güçlü, güvenli ve yaşanabilir bir Erzurum oluşturulabileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda güçlenmesine yönelik çalışmaların önemine dikkati çekerek, yerel yönetimlerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Konuşmalar sonrası oluşturulan yedi tematik çalışma grubunda, istihdamdan eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere, kentsel hizmetlerden kültür ve sosyal yaşama, kadınların güvenliğinden afet ve acil durum yönetimine kadar pek çok konu ele alındı.

Alanında uzman moderatörler eşliğinde gerçekleştirilen grup çalışmalarında, kamu kurumları, belediye birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Erzurum'un mevcut ihtiyaçlarını ve karşılaşılan sorunları değerlendirerek çözüm önerileri sundu.

Çalıştayda ortaya konulan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri, Erzurum için hazırlanacak Yerel Eşitlik Eylem Planı'na temel oluşturacak.

Hazırlanacak eylem planıyla kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımının desteklenmesi, yerel hizmetlere erişimin güçlendirilmesi ve kentin ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir politikaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA